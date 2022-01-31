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Пьяный петербуржец поскользнулся на путях, попал под электричку и погиб

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В Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели мужчины на железнодорожной станции Сапёрная. Он попал под поезд.

Как сообщает 31 января 47news со ссылкой на СПб ЛУ МВД России на транспорте, трагедия произошла вечером в пятницу, 28-го числа. Пьяный 45-летний петербуржец переходил ж/д пути в неположенном месте, поскользнулся, упал на рельсы и потерял сознание.

В это время проезжал электропоезд сообщением «Будогощь — Санкт-Петербург». Машинист увидел мужчину, но не успел затормозить. От полученных травм петербуржец скончался на месте.

«Фонтанка» рассказывала, как в Стрельне электричка задела перебегавшую пути женщину, но от помощи медиков она отказалась и пошла по своим делам.

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