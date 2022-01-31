Пьяный петербуржец поскользнулся на путях, попал под электричку и погиб

В Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели мужчины на железнодорожной станции Сапёрная. Он попал под поезд.



Как сообщает 31 января 47news со ссылкой на СПб ЛУ МВД России на транспорте, трагедия произошла вечером в пятницу, 28-го числа. Пьяный 45-летний петербуржец переходил ж/д пути в неположенном месте, поскользнулся, упал на рельсы и потерял сознание.



В это время проезжал электропоезд сообщением «Будогощь — Санкт-Петербург». Машинист увидел мужчину, но не успел затормозить. От полученных травм петербуржец скончался на месте.

