Электричка в Стрельне задела женщину, но она поспешила по делам дальше

Электропоезд Петербург — Калище задел перебегавшую пути женщину в районе Стрельны, но врачей она ждать не стала.



Наезд произошел накануне около двух дня, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе транспортной полиции 25 января. Машинист электрички увидел человека на путях и стал экстренно тормозить и гудеть. Но пешеход его игнорировал. Женщину задело составом по касательной.



Электропоезд остановился, пострадавшей хотели вызвать скорую, но она отказалась и ушла.



«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия по установлению личности пострадавшей и всех обстоятельств происшедшего», — сообщает ведомство.

