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Электричка в Стрельне задела женщину, но она поспешила по делам дальше

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Электропоезд Петербург — Калище задел перебегавшую пути женщину в районе Стрельны, но врачей она ждать не стала.

Наезд произошел накануне около двух дня, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе транспортной полиции 25 января. Машинист электрички увидел человека на путях и стал экстренно тормозить и гудеть. Но пешеход его игнорировал. Женщину задело составом по касательной.

Электропоезд остановился, пострадавшей хотели вызвать скорую, но она отказалась и ушла.

«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия по установлению личности пострадавшей и всех обстоятельств происшедшего», — сообщает ведомство.

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Комментарии (1)

Brevnault
Там, где женщина шла по путям, оказались шпалы погнуты и рельсы сплющены. А локомотиву - почти ничего. Так, небольшой кузовной ремонт и покраска.
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