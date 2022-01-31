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Майор Гридасов и его знакомый в Петербурге отправятся в колонию за убийство пенсионера МВД

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Санкт-Петербургский горсуд огласил приговор майору Владимиру Гридасову и его знакомому Даниилу Бородулину. Они признаны виновными в убийстве пенсионера МВД и проведут в колонии строгого режима соответственно 14 и 13 лет, сообщает 31 января объединенная пресс-служба городских судов.

В пресс-службе отметили, что в ходе заседаний фигуранты полностью возместили потерпевшему ущерб в 3 миллиона рублей.

Прокурор просил для Гридасова и Бородулина сроки на год больше, чем они получили в итоге.

Уголовное дело по статье «Убийство» было возбуждено после того, как в мае 2020 года пропал пенсионер МВД Кочигин. Через пару месяцев уголовный розыск задержал сотрудника миграционной службы Красносельского района Гридасова и бывшего сотрудника ОМОНа Бородулина, которые, по версии следствия, встретились с пенсионером под обещание вернуть миллионный долг. Покатали его по городу, а потом прямо в машине накинули на шею удавку и задушили.

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Комментарии (1)

VKuser466047967
И как, интересно, они " возместили убытки " убитому ??
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