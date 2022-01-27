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Прокурор Петербурга запросил майору Гридасову и его знакомому по делу об убийстве пенсионера МВД четверть века на двоих

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После того, как присяжные единогласно признали майора Гридасова и его товарища Бородулина виновными в убийстве из-за миллионного долга пенсионера МВД, в прениях выступил прокурор города. Он лично 27 января пришел поддержать обвинение.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, для майора он запросил 15 лет в колонии строгого режима, а для Бородулина — 14 лет.

Уголовное дело по статье «убийство» было возбуждено после того, как в мае 2020 года пропал пенсионер МВД Кочигина. Через пару месяцев уголовный розыск задержал сотрудника миграционной службы Красносельского района Гридасова и бывшего сотрудника ОМОНа Бородулина, которые, по версии следствия, встретились с пенсионером под обещание вернуть миллионный долг. Покатали его по городу, а потом в машине на пересечения проспекта Героев и улицы Адмирала Черокова накинули на шею потерпевшего удавку и задушили.

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