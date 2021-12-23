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Присяжные признали виновными майора Гридасова и его знакомого по делу об убийстве пенсионера МВД

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В горсуде Петербурга огласили вердикт присяжных по делу сотрудника миграционной полиции Владимира Гридасова и его знакомого Даниила Бородулина, обвиняемых в убийстве.

«Коллегия присяжных единодушно признала фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения», — заявили 23 декабря в объединенной пресс-службе городских судов.

Ранее сообщалось, что Гридасов вину не признал, а бывший сотрудник ОМОНа Бородулин дал явку с повинной.

«Фонтанка» писала, что уголовное дело было возбуждено после пропажи пенсионера МВД Кочигина. По версии следствия, в начале мая 2020 года фигуранты встретились с коллегой, обещая вернуть занятый в долг миллион. Они покатали его по городу, усадили на переднее пассажирское кресло и в какой-то момент задушили. Тело уложили в бочку и спрятали среди гаражей в Колпино.

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