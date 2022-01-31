FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -7
77.82р86.64р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Haval оседлал маленькую Subaru на улице Коммуны

3
Печать

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Акробатический номер в исполнении двух «азиатов» привлекает внимание автомобилистов в Красногвардейском районе Петербурга утром 31 января. На относительно чищеной дороге легковой автомобиль взобрался на малолитражку.

Авария произошла у дома 26 по улице Коммуны при движении от проспекта Косыгина к проспекту Энтузиастов. Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, женщина за рулем автомобиля Haval заехала на капот небольшой Subaru Stella в крайнем правом ряду.

Судя по фото и видео, дорога на Коммуны относительно чистая, хотя как раз в крайнем ряду насыпано снежной «каши». Утром 31 января на петербургских дорогах немало аварий, но пробок при этом нет.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266410437
Долой этих слерошарых праворульных с российских дорог. Залезают под правые колеса и даже не видят их.
Serg_I
Из обьяснения водителя Haval: "Не виноватая я , он сам..."
Kilrathi
Пометил
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний