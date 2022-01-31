Haval оседлал маленькую Subaru на улице Коммуны

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Акробатический номер в исполнении двух «азиатов» привлекает внимание автомобилистов в Красногвардейском районе Петербурга утром 31 января. На относительно чищеной дороге легковой автомобиль взобрался на малолитражку.
Авария произошла у дома 26 по улице Коммуны при движении от проспекта Косыгина к проспекту Энтузиастов. Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, женщина за рулем автомобиля Haval заехала на капот небольшой Subaru Stella в крайнем правом ряду.
Судя по фото и видео, дорога на Коммуны относительно чистая, хотя как раз в крайнем ряду насыпано снежной «каши». Утром 31 января на петербургских дорогах немало аварий, но пробок при этом нет.