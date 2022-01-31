Сбер запустил услугу защиты близких от мошенников с возможностью отменять переводы

Сбер запустил платный сервис защиты близких от мошенников. Пользователь сможет дополнительно проверять операции близкого человека перед тем, как их исполнит банк, и, если посчитает их подозрительными, может их отменить.



«Предоставляемая банком услуга является надежной защитой в ситуации, когда клиент переводит мошенникам деньги под психологическим давлением. Обычно родственники узнают об этом постфактум и уже ничего не могут исправить. Подобные случаи можно было бы предотвратить, если бы кто-то из близких мог отклонить перевод», — говорится в сообщении банка 31 января.

