FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -7
77.82р86.64р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Сбер запустил услугу защиты близких от мошенников с возможностью отменять переводы

16
Печать

Сбер запустил платный сервис защиты близких от мошенников. Пользователь сможет дополнительно проверять операции близкого человека перед тем, как их исполнит банк, и, если посчитает их подозрительными, может их отменить.

«Предоставляемая банком услуга является надежной защитой в ситуации, когда клиент переводит мошенникам деньги под психологическим давлением. Обычно родственники узнают об этом постфактум и уже ничего не могут исправить. Подобные случаи можно было бы предотвратить, если бы кто-то из близких мог отклонить перевод», — говорится в сообщении банка 31 января.

Помощником может стать любой близкий клиенту человек. Он будет известен банку, при этом не сможет инициировать операцию за клиента, видеть остатки и поступления по счетам и сможет проверить только реквизиты операции. Предполагается, что, если помощник сочтет операцию подозрительной, он свяжется с близким и после уточнения обстоятельств заблокирует операцию, если это необходимо.

Ранее пенсионер из Колпино перевел телефонным мошенникам более 12 млн рублей, а в полицию пришел только через месяц.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Alex_D
Оплачиваем какую-нибудь услугу или покупку у "физика", типа продажа айфона с рук в метро. Потом доверенным лицом отменяем перевод. Красиво.
Hans-Christian
Учитывая масштабы проблемы и позиционирование банка на рынке, такая услуга должна быть бесплатной! Я понимаю, когда Тинькофф предлагает доп. услуги, там среди клиентов пенсионеров не так уж и много по сравнению со Сбером. Кстати, все услуги ЖКХ плачу давно только в Тинькофф (это не реклама), Сбер со своей комиссией в 1% или больше давно отправлен в чёрный список на смартфоне. Самое смешное, что через терминалы оплаты этой комиссии у Сбера нет.
Kilrathi
Неплохая бизнес-модель: дополнительный штат в СБ банка, которому даже платить не надо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний