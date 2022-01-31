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Шторм вернул на базу корабли Балтийского флота

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Все корабли и суда Балтийского флота, выполнявшие задачи в акватории Балтийского моря, возвращены на базу из-за сильного шторма. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе Балтфлота.

План боевой подготовки соединений и частей флота был откорректирован на основании прогноза погоды, представленного гидрометеорологическим центром Балтийского флота. Также изменены условия стоянки кораблей на причальных сооружениях с учетом силы и направления ветра, назначены и подготовлены к немедленной работе буксиры, добавили в пресс-службе.

При этом в сообщении отмечается, что штормовая погода на Балтике не повлияла на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота, дежурные силы флота несли службу в штатном режиме.

Ранее «Фонтанка» писала, что в акватории Балтийского моря проводятся учения, в которых принимают участие порядка 20 кораблей, катеров и судов Балтфлота. На прошлой неделе они успешно провели боевые стрельбы.

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Комментарии (2)

ЧижПыж
Нехай щастить
Otkating
Десантник отказывается прыгать с парашютом:
- 12 раз прыгал -- 12 раз парашют не раскрылся. Hе хочу...
Его все-таки выкинули из самолета.
В это время в колхозе идет собрание. Председатель говорит:
- Hу вот: механизаторы опять все пьяные, доярки в декрете, топлива нет...
Раздается стршаный грохот на крыше.
- ...и этот десантник -- ну так уже ...л!
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