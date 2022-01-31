Шторм вернул на базу корабли Балтийского флота

Все корабли и суда Балтийского флота, выполнявшие задачи в акватории Балтийского моря, возвращены на базу из-за сильного шторма. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе Балтфлота.
План боевой подготовки соединений и частей флота был откорректирован на основании прогноза погоды, представленного гидрометеорологическим центром Балтийского флота. Также изменены условия стоянки кораблей на причальных сооружениях с учетом силы и направления ветра, назначены и подготовлены к немедленной работе буксиры, добавили в пресс-службе.
При этом в сообщении отмечается, что штормовая погода на Балтике не повлияла на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота, дежурные силы флота несли службу в штатном режиме.
Ранее «Фонтанка» писала, что в акватории Балтийского моря проводятся учения, в которых принимают участие порядка 20 кораблей, катеров и судов Балтфлота. На прошлой неделе они успешно провели боевые стрельбы.