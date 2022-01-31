Крючкотворство полиции мешало петербурженке увидеть внуков. Не понравилось название судебного акта

Жительнице Петербурга отказали в выдаче загранпаспорта из-за «неправильной формулировки» судебного решения о ее банкротстве. Чтобы пробиться через бюрократический заслон и увидеться с дочерью и внуками, живущими за границей, пришлось подключить омбудсмена.

Взрослая дочь петербурженки Анны постоянно проживает за границей с мужем и детьми и каждый год приглашает мать в гости. Однако семейной встрече всё время что-то мешает. Сначала Анна не могла оставить перешедший ей по наследству бизнес. Он был небольшим, но приносил доход. Потом дела пошли неважно, а пандемия и локдаун и вовсе поставили на бизнесе крест. В июле 2020 года женщину, не сумевшую выполнить требования кредиторов, признали банкротом, сообщает 31 января пресс-служба уполномоченного по правам человека в Петербурге.

Анна понимала, что до завершения процедуры банкротства ее за границу не пустят: согласно пункту 8 статьи 15 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», банкроту могут временно ограничить право на выезд из страны. Однако в семье дочери ожидалось прибавление, и женщина решила хотя бы оформить документы, тем более что у нее даже не было загранпаспорта. Однако в его выдаче ей отказали. В районном подразделении Управления по вопросам миграции ГУ МВД Анне пояснили, что ограничение на выезд для банкротов распространяется и на оформление загранпаспортов, и предложили прийти уже после окончания судебного производства. Женщина так и сделала, и, получив судебное определение, снова пришла в полицию. И ее снова ждал отказ. Сотрудник миграционного отдела сообщил ей, что их юристы не принимают судебный акт из-за неправильной формулировки названия определения. Петербурженка обратилась за помощью к омбудсмену. Изучив копии предоставленных ей в полицию документов, сотрудники аппарата уполномоченного не нашли оснований для отказа и обратились в отдел миграции за объяснением. Оказалось, что там сочли неправильной формулировкой название судебного акта: вместо «Определения о завершении или прекращении производства по делу о несостоятельности», как это сформулировано в федеральном законе, там было написано «Определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о завершении процедуры реализации имущества», что, по мнению должностных лиц управления, не одно и то же.