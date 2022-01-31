Продолжаем знакомиться с «Надей». Петербургу обещают самое снежное 31 января за 60 лет наблюдений

В Петербурге продолжается снегопад. Город чистят. Корреспонденты «Фонтанки» прошлись по улицам и катастрофы не увидели.
Хотя, конечно, снега много. Пешеходам местами приходится преодолевать снежные валы, а кое-где и самостоятельно чистить дворы. Водителям тоже непросто, хотя уровень пробок ниже обычного.
Сегодня синоптическая ситуация в Петербурге определяется северной периферией уже знакомого нам с выходных циклонического вихря «Надя». «Он сохранит погоду облачной, продолжит кружить снег, а температурный фон в течение суток изменится мало и останется на 2–3 градуса выше климатической нормы», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. В течение дня ожидается небольшой снег, а температура ещё немного понизится.
По прогнозу «Яндекса», сегодня будет самое снежное 31 января за 60 лет наблюдений.