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Продолжаем знакомиться с «Надей». Петербургу обещают самое снежное 31 января за 60 лет наблюдений

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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В Петербурге продолжается снегопад. Город чистят. Корреспонденты «Фонтанки» прошлись по улицам и катастрофы не увидели.

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Хотя, конечно, снега много. Пешеходам местами приходится преодолевать снежные валы, а кое-где и самостоятельно чистить дворы. Водителям тоже непросто, хотя уровень пробок ниже обычного.

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Сегодня синоптическая ситуация в Петербурге определяется северной периферией уже знакомого нам с выходных циклонического вихря «Надя». «Он сохранит погоду облачной, продолжит кружить снег, а температурный фон в течение суток изменится мало и останется на 2–3 градуса выше климатической нормы», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. В течение дня ожидается небольшой снег, а температура ещё немного понизится.

По прогнозу «Яндекса», сегодня будет самое снежное 31 января за 60 лет наблюдений.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

VKuser49193372
Надя хорошая
260569221
Достали уже
Ostrovok
А Надя- это та элегантная дама, на первом фото?
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