FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -5
77.82р86.64р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Умерла мультипликатор, «оживившая» Чебурашку

5
Печать

Ушла из жизни советский режиссёр и художник-мультипликатор Майя Бузинова, ей было 92 года. Об этом 30 января сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

ПоделитьсяПоделиться

Майя Николаевна родилась в 1929 году. С 1956 по 1977 год работала на киностудии «Союзмультфильм», в частности, трудилась над созданием мультфильмов «Чебурашка», «Варежка», «Золотой мальчик», «Айболит и Бармалей», «Самый маленький гном».

В 1977 году перешла в студию «Мульттелефильм», где в качестве режиссера работала над мультфильмами «Дядюшка Ау», «Свинопас», «Маленький рыжик», «Соловей», «Новоселье у братца Кролика» и другими.

«Фонтанка» писала, что в воскресенье не стало еще одной легенды советского кинематографа — актера Леонида Куравлева. Подробнее о его жизни и творчестве читайте здесь.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

муматор
спасибо за Ваши мультики! Они навсегда останутся с нами как память о великом мастере своего дела! Вечная память!
aprahka
Она делала мультики для нас.И какое красивое одухотворенное лицо.Спасибо за Чебурашку.Кланяюсь в ноги...
Danik
Господи! Какие красивые люди!
Как жаль!
И какие хорошие фильмы делали!
Помнить!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний