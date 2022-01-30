Умерла мультипликатор, «оживившая» Чебурашку

Ушла из жизни советский режиссёр и художник-мультипликатор Майя Бузинова, ей было 92 года. Об этом 30 января сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Майя Николаевна родилась в 1929 году. С 1956 по 1977 год работала на киностудии «Союзмультфильм», в частности, трудилась над созданием мультфильмов «Чебурашка», «Варежка», «Золотой мальчик», «Айболит и Бармалей», «Самый маленький гном».



В 1977 году перешла в студию «Мульттелефильм», где в качестве режиссера работала над мультфильмами «Дядюшка Ау», «Свинопас», «Маленький рыжик», «Соловей», «Новоселье у братца Кролика» и другими.

