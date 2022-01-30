Российские телеканалы поменяли сетку вещания из-за смерти Куравлева

Крупнейшие российские телеканалы поменяли свои сетки вещания 30 января в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.



«Сегодня в 16:10 у нас в эфире документальный фильм «Памяти Леонида Куравлева»», — «сообщает, в частности, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.



«Россия-1», в свою очередь, покажет программу «Белая студия» с участием легендарного артиста. После этого в эфир выйдет «Памяти Леонида Куравлева». Фильм «Живет такой парень»», — рассказали пресс-службе вещателя.

