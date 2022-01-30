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Российские телеканалы поменяли сетку вещания из-за смерти Куравлева

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Крупнейшие российские телеканалы поменяли свои сетки вещания 30 января в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.

«Сегодня в 16:10 у нас в эфире документальный фильм «Памяти Леонида Куравлева»», — «сообщает, в частности, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

«Россия-1», в свою очередь, покажет программу «Белая студия» с участием легендарного артиста. После этого в эфир выйдет «Памяти Леонида Куравлева». Фильм «Живет такой парень»», — рассказали пресс-службе вещателя.

«Фонтанка» писала, что Леонид Куравлев умер 30 января в возрасте 85 лет. Тест на коронавирус у него был отрицательный.

Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря и парикмахера. Яркий характерный актёр. Играл в таких кинофильмах, как «Сегодня увольнения не будет…», «Живет такой парень», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию». Одна из самых известных его ролей — сантехник Афанасий Борщов в комедии Георгия Данелии «Афоня».

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Комментарии (6)

Ильин Серёжа
Бравый Первый канал про запас делал сей замечательный фильм к случаю, посвящённый Леониду Вячеславовичу, царствие ему небесное?
тов
Вы, телеканалы, Лебединое озеро далеко не убирайте.

Может скоро потребоваться по всем каналам.
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