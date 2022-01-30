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В «Луна бар» на севере Петербурга пытался войти клиент с гранатой

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Взрывотехников ОМОНа вызвали рано утром 30 января в бар на проспекте Луначарского.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области, около 5:30 утра в заведение пришел 21-летний клиент. Сотрудники бара увидели у него в руках предмет, похожий на гранату. Посетитель заявил, что она безопасная и на глазах охраны стал выкручивать запал. Те рисковать не стали и вызвали специалистов.

Взрывотехники обследовали изъятый у парня предмет и установили, что это учебная граната и опасности не представляет.

Молодого человека доставили в 17-й отдел, где, по данным «Фонтанки», он сообщил, что нашел гранату у «Гранд Каньона».

Проводится проверка.

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Комментарии (11)

07A
В бар с гранатой? А мне тут лапшу вешали, что там бухают интеллигентные молодые люди, лидеры протестного движения "против всего"!
Opioman
Мне вот интересно — барам запретили работать после 12 а тут в 5:30 пришёл посетитель и сотрудники заведения на месте
266597475
сразу видно дилетанта. проверить гранату на подлинность очень даже просто.нет чтобы кувайдлом по ней на пороге грохнуть. Ежеле не взорвалась - 100 пудова не настоящая. Велерик, это ты был? Рыжую бороду под маской спрятал , очки снял и думал благодарные избиратели тебя не узнают ? Шалун...
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