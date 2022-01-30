В «Луна бар» на севере Петербурга пытался войти клиент с гранатой

Взрывотехников ОМОНа вызвали рано утром 30 января в бар на проспекте Луначарского.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области, около 5:30 утра в заведение пришел 21-летний клиент. Сотрудники бара увидели у него в руках предмет, похожий на гранату. Посетитель заявил, что она безопасная и на глазах охраны стал выкручивать запал. Те рисковать не стали и вызвали специалистов.



Взрывотехники обследовали изъятый у парня предмет и установили, что это учебная граната и опасности не представляет.

