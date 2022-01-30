После ДТП с тремя детьми на границе Петербурга и области в больницу увезли еще и мужчину

Количество пострадавших в ДТП на проспекте Косыгина в сторону Янино увеличилось до четырех.

В больницу, как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 30 января, увезли также 37-летнего пассажира перевернувшегося на Mitsubishi АSХ.

Авария случилась накануне в 17:30 неподалеку от Янино. 44-летний водитель не справился с управлением и наехал на сугроб, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП шестилетний сын водителя вылетел из автомобиля, но получил только ушибы. В машине на заднем сидении были еще двое детей — двухлетний мальчик и пятилетняя девочка в специальных детских креслах.