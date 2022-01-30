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После ДТП с тремя детьми на границе Петербурга и области в больницу увезли еще и мужчину

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Количество пострадавших в ДТП на проспекте Косыгина в сторону Янино увеличилось до четырех.

В больницу, как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 30 января, увезли также 37-летнего пассажира перевернувшегося на Mitsubishi АSХ.

Авария случилась накануне в 17:30 неподалеку от Янино. 44-летний водитель не справился с управлением и наехал на сугроб, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП шестилетний сын водителя вылетел из автомобиля, но получил только ушибы. В машине на заднем сидении были еще двое детей — двухлетний мальчик и пятилетняя девочка в специальных детских креслах.

Всех троих в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу имени Раухфуса.

Взрослый пассажир Mitsubishi попал в больницу в состоянии средней тяжести. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

266078155
тут осуждать сложно, потому что третий ребенок на заднем сидении обычно не пристегнут, сидит посередине, всем здоровья
Gudd-Head
Вылетевший птенчик был без кресла?
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