На проспекте Тореза горожане всего день наслаждались теплом. С охлажденными батареями вторые сутки сидят и жители центра

Последствия двух аварий на теплосетях устраняют в Петербурге. В центре работы пришлось вести вручную, а в Выборгском районе случилось дежавю.



На похолодание в квартирах 12 дома на Исполкомской улице пожаловался читатель Николай 29 января. «Вторые сутки нет отопления и горячей воды», — написал он. По данным «Фонтанки», в Центральном районе батареи остыли в 10 домах.



В пресс-службе «Теплосети Петербурга» уточнили, что накануне при запуске системы выявлено «утонение» стенки трубы у 12 дома на Исполкомской улице.

