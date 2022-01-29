На проспекте Тореза горожане всего день наслаждались теплом. С охлажденными батареями вторые сутки сидят и жители центра

Последствия двух аварий на теплосетях устраняют в Петербурге. В центре работы пришлось вести вручную, а в Выборгском районе случилось дежавю.
На похолодание в квартирах 12 дома на Исполкомской улице пожаловался читатель Николай 29 января. «Вторые сутки нет отопления и горячей воды», — написал он. По данным «Фонтанки», в Центральном районе батареи остыли в 10 домах.
В пресс-службе «Теплосети Петербурга» уточнили, что накануне при запуске системы выявлено «утонение» стенки трубы у 12 дома на Исполкомской улице.
«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене участка, — отметили в компании. — Основной сложностью на данном объекте является множество коммуникаций рядом с трубопроводом, из-за чего сотрудниками предприятия производятся земляные работы ручным способом. Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя из трубопровода».
Предварительное время окончания работ – 09:30 30 января 2022 года.
Жители Выборгского района также пожаловались на холод в квартирах. Только накануне сотрудники ГУП «ТЭК» заварили прохудившуюся трубу на проспекте Тореза и снова зафиксирована течь.
В зону аварии попали 59 жилых домов. Отопление в квартирах ограничено, горячая вода поступает. Местные жители обратились в аварийную службу управляющей компании, где им пообещали вернуть тепло к 8 утра.