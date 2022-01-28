Трубу на проспекте Тореза починили. Жителям полусотни домов вернули тепло

В Выборгском районе Петербурга завершили ремонт теплосети, в зону которого попали 55 домов. Теплоснабжение зданий восстановлено в полном объеме, рассказали 28 января «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК».
Работы велись у дома 118 по проспекту Тореза. Теплоэнергетики заменили 8 метров трубопровода.
«Потенциально опасный участок трубопровода теплоэнергетики обнаружили во время обхода 26 января. Его точное месторасположение удалось установить с помощью акустической диагностики. Дождавшись благоприятных погодных условий 27 января, аварийно-восстановительная бригада приступила к ремонту на теплосети диметром 530 мм», — уточнили на предприятии.
Жители района подтвердили «Фонтанке», что батареи в их квартирах снова горячие.
Напомним, о ремонте стало известно накануне. Жительница Ярославского проспекта, чей дом попал в зону работ, жаловалась на отсутствие отопления.