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Ремонт сказался на отоплении полусотни домов на севере Петербурга

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В Выборгском районе Петербурга 27 января в зону ремонта теплосети попали 55 домов. Как рассказала «Фонтанке» жительница Ярославского проспекта, в ее доме нет отопления.

В пресс-службе ГУП «ТЭК» сообщают, что около 11 утра специалисты приступили к ремонтным работам у дома 118 по проспекту Тореза. Там отметили, что, по предварительным данным, замене подлежат пять метров трубопровода, а по нормативу на проведение этих работ отводится до 20 часов.

«В зоне ремонта оказались 55 жилых зданий. Отметим, что теплоэнергетики создали все условия, чтобы жилищные организации могли сохранить тепло в домах, поставив здания на проток. Горячая вода подается потребителям в полном объеме», — добавили на предприятии.

© Фонтанка.Ру

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