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В Италии переизбрали президента, который родился еще при Муссолини

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Президентом Италии переизбран действующий глава государства Серджо Маттарелла. Об этом 29 января сообщает газета La Repubblica.

Политик сумел набрать необходимые 505 голосов выборщиков, то есть депутатов обеих палат парламента и представителей регионов.

По данным итальянских СМИ, 80-летнего Маттареллу попросил остаться на посту премьер-министр страны Марио Драги. Это случилось из-за того, что партии не смогли договориться о едином кандидате, чтобы не привести к расколу правящей коалиции. Им не удалось избрать нового президента даже за семь туров голосования.

Серджо Маттарелла родился в 1941 году на Сицилии. С конца 80-х он занимал различные должности в правительстве Италии. С 2000 по 2001 год был министром обороны страны. Пост президента он занял 3 февраля 2015 года.

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Комментарии (3)

Artem_9
Вот это дед так дед!)
07A
Крестный отец. Фашисты, нацисты, коммунисты, американцы, мафия, комиссар Катанья-всех проводил доблестный дед! Ну что же и у нашего не меньше шансов. Выборы 2024? А 2044 не хотите? Юному лидеру оппозиции будет седьмой десяток. Тик-токеры с отросшим брюшком и лысыми головами. Жаль не доживу, это надо кьянти в Палермо попивать, а не водку паленую в Купчино!
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