В Италии переизбрали президента, который родился еще при Муссолини

Президентом Италии переизбран действующий глава государства Серджо Маттарелла. Об этом 29 января сообщает газета La Repubblica.
Политик сумел набрать необходимые 505 голосов выборщиков, то есть депутатов обеих палат парламента и представителей регионов.
По данным итальянских СМИ, 80-летнего Маттареллу попросил остаться на посту премьер-министр страны Марио Драги. Это случилось из-за того, что партии не смогли договориться о едином кандидате, чтобы не привести к расколу правящей коалиции. Им не удалось избрать нового президента даже за семь туров голосования.
Серджо Маттарелла родился в 1941 году на Сицилии. С конца 80-х он занимал различные должности в правительстве Италии. С 2000 по 2001 год был министром обороны страны. Пост президента он занял 3 февраля 2015 года.