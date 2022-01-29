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«Узаконенный разврат». В РПЦ призвали запретить «магазины для взрослых»

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В России нужно запретить интим-магазины, чтобы побороть половую распущенность и разврат. Об этом 29 января заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в эфире канала «Россия-24».

«Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены. <...> Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной — мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах, а такие так называемые магазины для взрослых не что иное, как узаконенный разврат», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он заметил, что церковь не может заставить власти закрыть секс-шопы, но может давать советы, предостерегать верующих и «сказать своим чадам, что посещение таких магазинов непозволительно».

Ранее РПЦ составила новые молебны — об одержимых «компьютерной страстью», об успешной хирургической операции и окончании учебы в школе и вузе.

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Комментарии (18)

Dim22
Еще свечи нужно запретить , береженного бог бережет , как говорила монашка ....
Dim22
А мужики в сарафанах с горящими сумочками это нормально?
260846291
А можно отрегулировать еще и позу соития? Муж нафантазирует всякого, а я его срежу: церковь сказала нельзя!
Что ж им так неймется в дела мирские лезть?
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