«Узаконенный разврат». В РПЦ призвали запретить «магазины для взрослых»

В России нужно запретить интим-магазины, чтобы побороть половую распущенность и разврат. Об этом 29 января заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в эфире канала «Россия-24».
«Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены. <...> Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной — мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах, а такие так называемые магазины для взрослых не что иное, как узаконенный разврат», — сказал он (цитата по ТАСС).
Он заметил, что церковь не может заставить власти закрыть секс-шопы, но может давать советы, предостерегать верующих и «сказать своим чадам, что посещение таких магазинов непозволительно».
Ранее РПЦ составила новые молебны — об одержимых «компьютерной страстью», об успешной хирургической операции и окончании учебы в школе и вузе.