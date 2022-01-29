«Узаконенный разврат». В РПЦ призвали запретить «магазины для взрослых»

В России нужно запретить интим-магазины, чтобы побороть половую распущенность и разврат. Об этом 29 января заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в эфире канала «Россия-24».



«Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены. <...> Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной — мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах, а такие так называемые магазины для взрослых не что иное, как узаконенный разврат», — сказал он (цитата по ТАСС).

