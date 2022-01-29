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В Центральном районе тоже заметили призывы к «экстренной эвакуации». Авторов страшилки разыскивают

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Власти устанавливают авторов объявлений об «обязательной эвакуации». Об этом сообщили в администрации Центрального района Петербурга 29 января.

«Лица, стоящие за расклейкой объявлений, в данный момент устанавливаются. В их отношении будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

В Центральном районе, как в Василеостровском, неизвестные расклеили на дверях парадных объявление о якобы готовящейся «экстренной эвакуации». Родителей якобы собирались разлучить с детьми и вывезти в пункты временного пребывания. Отказавшихся припугнули штрафами. В МЧС информацию назвали фейком.

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Комментарии (5)

АдМиРал
Думаю, найдут, и по террористической статье протащат. Паровозом. Кто-то пятерик с полу поднимет. ПусяРевет отдыхает.
SU LUX INN
"Все жиды города Питера и окрестностей должны явиться
сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на стадион "Локомотив".
Иметь с собой документы, а именно: свидетельство о рождении, паспорт, расчетные и абонементные книжки по оплате коммунальных услуг. Все ценности, как-то: меха, наличные деньги, сберегательные книжки, валюту, драгоценности и украшения, а также коллекции - оставить дома в надлежащем порядке. Жиды, не подчинившиеся данному распоряжению, подлежат заслуженному наказанию. Лица, самовольно проникшие в оставленные квартиры, будут наказаны."

Председатель - комендант - ассенизатор.
Чёрт Опасный
Внезапно опять подумалось о доверии населения властям... к чему бы это?
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