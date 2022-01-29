В Центральном районе тоже заметили призывы к «экстренной эвакуации». Авторов страшилки разыскивают

Власти устанавливают авторов объявлений об «обязательной эвакуации». Об этом сообщили в администрации Центрального района Петербурга 29 января.



«Лица, стоящие за расклейкой объявлений, в данный момент устанавливаются. В их отношении будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.



В Центральном районе, как в Василеостровском, неизвестные расклеили на дверях парадных объявление о якобы готовящейся «экстренной эвакуации». Родителей якобы собирались разлучить с детьми и вывезти в пункты временного пребывания. Отказавшихся припугнули штрафами. В МЧС информацию назвали фейком.

