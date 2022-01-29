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«Спланированная акция по созданию паники». Петербуржцев предупредили об «обязательной эвакуации» детей отдельно от родителей

Объявления с тревожным содержанием появились на дверях парадных Васильевского острова. Петербуржцев предупредили об «экстренной эвакуации» в пункты временного содержания, несогласным пригрозили штрафами. В МЧС назвали информацию фейком.

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Об объявлении на двери парадной 16 дома на Гаванской улице «Фонтанке» рассказала читательница Елена. Горожан предупреждали об «обязательной эвакуации» в пункты временного содержания, назначенной на утро 8 февраля. Жители якобы должны будут выстроиться в колонны и следовать до точки отправки железнодорожным или водным транспортом. При этом детей и родителей разделят. Также автор записки припугнул отсутствием сотовой связи в пути и штрафами за отказ от мероприятия.

Фото: Читательница «Фонтанки» Елена
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«Муж не поленился пройти к соседним домам, на парадных висят те же объявления, — отметила Елена. — Это выглядит как спланированная акция по созданию паники». Петербурженка обратилась в полицию.

В пресс-службе городского МЧС заявили, что развешенные объявления — фейк. «Никаких учений нет. Это фейк. Сейчас администрация Василеостровского района их снимает», — добавили в ведомстве.

Ранее объявления с подобным содержанием заметили на дверях многоэтажек в Самаре и в Челябинске. Там также опровергли слухи об экстренной эвакуации.

Фото: Читательница «Фонтанки» Елена

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Комментарии (7)

VVM1962
нет дыма без огня.
RMN
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