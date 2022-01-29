«Спланированная акция по созданию паники». Петербуржцев предупредили об «обязательной эвакуации» детей отдельно от родителей

Об объявлении на двери парадной 16 дома на Гаванской улице «Фонтанке» рассказала читательница Елена. Горожан предупреждали об «обязательной эвакуации» в пункты временного содержания, назначенной на утро 8 февраля. Жители якобы должны будут выстроиться в колонны и следовать до точки отправки железнодорожным или водным транспортом. При этом детей и родителей разделят. Также автор записки припугнул отсутствием сотовой связи в пути и штрафами за отказ от мероприятия.

«Муж не поленился пройти к соседним домам, на парадных висят те же объявления, — отметила Елена. — Это выглядит как спланированная акция по созданию паники». Петербурженка обратилась в полицию.

В пресс-службе городского МЧС заявили, что развешенные объявления — фейк. «Никаких учений нет. Это фейк. Сейчас администрация Василеостровского района их снимает», — добавили в ведомстве.



Ранее объявления с подобным содержанием заметили на дверях многоэтажек в Самаре и в Челябинске. Там также опровергли слухи об экстренной эвакуации.

