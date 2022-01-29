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Живущим в Донбассе россиянам упростят получение соцвыплат через госуслуги

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Граждане России, живущие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, могут получить возможность обращаться за соцвыплатами и льготами через госуслуги без указания прописки.

Проработать этот вопрос правительству поручил президент РФ Владимир Путин, говорится 29 января на сайте Кремля. Отчитаться о выполнении необходимо до 1 мая.

Ранее в Госдуме заявили, что жители ЛНР и ДНР с российским паспортом могут служить в Вооруженных силах РФ, если сами этого захотят. По последним данным, в донбасских республиках живут более 720 тысяч граждан РФ.

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Комментарии (21)

Local
"РОССИЯ ЩЕДРАЯ ДУША" (С)
«Родники Сибири»
Наш ответ Ч̶е̶м̶б̶е̶р̶л̶е̶н̶у Байдену. Очень тонко и ассиметрично, пипец Воронежу.
dragvs
Нифига, а сколько они налогов уже заплатили?
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