Живущим в Донбассе россиянам упростят получение соцвыплат через госуслуги

Граждане России, живущие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, могут получить возможность обращаться за соцвыплатами и льготами через госуслуги без указания прописки.



Проработать этот вопрос правительству поручил президент РФ Владимир Путин, говорится 29 января на сайте Кремля. Отчитаться о выполнении необходимо до 1 мая.



Ранее в Госдуме заявили, что жители ЛНР и ДНР с российским паспортом могут служить в Вооруженных силах РФ, если сами этого захотят. По последним данным, в донбасских республиках живут более 720 тысяч граждан РФ.

