Метель, ветер и гололед. На Петербург надвигается стихия, она начнет бушевать в воскресенье

Как сообщает 29 января пресс-служба городского ГУ МЧС со ссылкой на Северо-Западное УГМС, в воскресенье, 30-го числа, в Северной столице пройдет сильный снег, местами метель. Порывы ветра будут достигать 18 м/с. На дорогах снежные заносы и гололедица.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Петербург оказался в узкой полосе повышенного атмосферного давления, которая расположилась между уходящим циклоном «Мари» и приближающейся «Надей».



Так, в субботу в городе ожидается небольшой снег и -3…-5 градусов.

