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Метель, ветер и гололед. На Петербург надвигается стихия, она начнет бушевать в воскресенье

Ухудшение погоды ожидается в городе на Неве в конце недели. Петербуржцев просят быть осторожными.

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Как сообщает 29 января пресс-служба городского ГУ МЧС со ссылкой на Северо-Западное УГМС, в воскресенье, 30-го числа, в Северной столице пройдет сильный снег, местами метель. Порывы ветра будут достигать 18 м/с. На дорогах снежные заносы и гололедица.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Петербург оказался в узкой полосе повышенного атмосферного давления, которая расположилась между уходящим циклоном «Мари» и приближающейся «Надей».

Так, в субботу в городе ожидается небольшой снег и -3…-5 градусов.

UPD: с 23 часов 29 января до 11 часов 30 января в Петербурге объявлен «желтый уровень» погодной опасности, сообщили в Смольном.

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Комментарии (19)

ost-21
С каких пор каждой снеговой туче дали имена давать? Все больше становимся похожими на европу и удивляемся настоящей русской зиме. Печально, что губер у нас никакой поэтому и город в грязи.
Nothing
А скоро Пыльные бури придут! В Апреле-мае! Песок надо убирать будет, а опять некому! ))
dragvs
Метель каждый день практически уже. С нетерпением ждём конца зимы…
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