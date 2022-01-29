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«Зенит» улетел на сборы в Португалию без Азмуна. В клубе с ним уже прощаются

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Тренерский штаб «Зенита» опубликовал список футболистов, которые поедут на зимние сборы в Португалию. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале клуба 29 января.

Отметим, что в заявку включены два новичка — Арсен Адамов и Иван Сергеев. Вильмар Барриос присоединится к команде после отборочных матчей ЧМ-2022 в составе сборной Колумбии.

Нет в перечне нападающего Сердара Азмуна. Ранее он подписал контракт с немецким «Байером», иранский форвард должен перейти в клуб летом. Сообщалось, что игрок не предупредил петербуржцев о подписании контракта с другим клубом, из-за чего его оштрафовали и грозят отправить в дубль. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

В субботу в Instagram-аккаунте полузащитника «Зенита» Магомед Оздоев опубликовал прощальный пост, посвященный Азмуну. «Следуй за мечтой. Я буду скучать по тебе колхозник», — написал он. «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», — ответил иранец.

Азмуну нравится слово «колхоз», он регулярно использует его на тренировках и называет одноклубников «колхозниками».

«Моя семья — из маленького городка, так что у меня особые чувства к слову «колхоз». Но это не оскорбление, а наоборот. Все думают, что «колхоз» — это что-то типа «деревенщина», и сами вкладывают в него оскорбительный смысл, но для меня совсем не так! Это значит «скромный». Простой парень, не распальцованный», — объяснял нападающий.

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Комментарии (4)

Slavik191079
Ага.Вот только Азмун,считавший себя простачкком и колхозником,как то получается поступил по хитрожопому,не по колхозному ни капли))
260695091
если всё же уходит, то лучше сейчас и с миром)
sektor7
Спасибо Сердар!!
Спасибо за подаренные эмоции.
Спасибо за чемпионства.
Спасибо за все❤️.
Зенит навсегда в сердце ✊
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