«Зенит» улетел на сборы в Португалию без Азмуна. В клубе с ним уже прощаются

Тренерский штаб «Зенита» опубликовал список футболистов, которые поедут на зимние сборы в Португалию. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале клуба 29 января.
Отметим, что в заявку включены два новичка — Арсен Адамов и Иван Сергеев. Вильмар Барриос присоединится к команде после отборочных матчей ЧМ-2022 в составе сборной Колумбии.
Нет в перечне нападающего Сердара Азмуна. Ранее он подписал контракт с немецким «Байером», иранский форвард должен перейти в клуб летом. Сообщалось, что игрок не предупредил петербуржцев о подписании контракта с другим клубом, из-за чего его оштрафовали и грозят отправить в дубль. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».
В субботу в Instagram-аккаунте полузащитника «Зенита» Магомед Оздоев опубликовал прощальный пост, посвященный Азмуну. «Следуй за мечтой. Я буду скучать по тебе колхозник», — написал он. «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», — ответил иранец.
Азмуну нравится слово «колхоз», он регулярно использует его на тренировках и называет одноклубников «колхозниками».
«Моя семья — из маленького городка, так что у меня особые чувства к слову «колхоз». Но это не оскорбление, а наоборот. Все думают, что «колхоз» — это что-то типа «деревенщина», и сами вкладывают в него оскорбительный смысл, но для меня совсем не так! Это значит «скромный». Простой парень, не распальцованный», — объяснял нападающий.