«Зенит» улетел на сборы в Португалию без Азмуна. В клубе с ним уже прощаются

Тренерский штаб «Зенита» опубликовал список футболистов, которые поедут на зимние сборы в Португалию. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале клуба 29 января.

Отметим, что в заявку включены два новичка — Арсен Адамов и Иван Сергеев. Вильмар Барриос присоединится к команде после отборочных матчей ЧМ-2022 в составе сборной Колумбии.



Нет в перечне нападающего Сердара Азмуна. Ранее он подписал контракт с немецким «Байером», иранский форвард должен перейти в клуб летом. Сообщалось, что игрок не предупредил петербуржцев о подписании контракта с другим клубом, из-за чего его оштрафовали и грозят отправить в дубль. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

