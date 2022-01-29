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Истребитель МиГ-31 выкатился за пределы ВПП в Новгородской области

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В Новгородской области самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом 29 января сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Истребитель должен был совершить плановый полет, но не смог взлететь из-за технической неисправности. Экипаж не пострадал, жертв и разрушений нет, заявили в ведомстве.

После технического обследования самолет вернут в строй. На месте работает комиссия ВКС России.

МиГ-31 — советский и российский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах.

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Комментарии (3)

Alex000
"жертв и разрешений нет"
Разрешений? Каких разрешений? :D
07A
Если МИГ-31, то выкатился минимум на десять километров! ))
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