Истребитель МиГ-31 выкатился за пределы ВПП в Новгородской области

В Новгородской области самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом 29 января сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.



Истребитель должен был совершить плановый полет, но не смог взлететь из-за технической неисправности. Экипаж не пострадал, жертв и разрушений нет, заявили в ведомстве.



После технического обследования самолет вернут в строй. На месте работает комиссия ВКС России.



МиГ-31 — советский и российский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах.

