«Омикрон» продолжает бить по школьникам. В больнице Боткина взрослые уступят место детям

Заболевших коронавирусом школьников начинает принимать больница им. Боткина в Петербурге. Детское инфекционное отделение с весны 2020 года было перепрофилировано под взрослых пациентов, сейчас его возвращают под госпитализацию несовершеннолетних.



Как сообщили в комитете здравоохранения 29 января, мощность отделения составляет 46 коек. Боксы и палаты рассчитаны на одно- или двухместное размещение и оборудованы подводкой кислорода. Госпитализировать будут детей старше 14 лет с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

