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«Омикрон» продолжает бить по школьникам. В больнице Боткина взрослые уступят место детям

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Заболевших коронавирусом школьников начинает принимать больница им. Боткина в Петербурге. Детское инфекционное отделение с весны 2020 года было перепрофилировано под взрослых пациентов, сейчас его возвращают под госпитализацию несовершеннолетних.

Как сообщили в комитете здравоохранения 29 января, мощность отделения составляет 46 коек. Боксы и палаты рассчитаны на одно- или двухместное размещение и оборудованы подводкой кислорода. Госпитализировать будут детей старше 14 лет с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Без учёта Боткинской больницы в стационарах Петербурга развернуто 877 инфекционных коек для детей. Как писала «Фонтанка», новая волна «омикрона» заметно изменила структуру заболеваемости — 20% заболевших, каждый пятый теперь ребенок. Накануне в Северной столице начали действовать новые антиковидные ограничения для несовершеннолетних, подробнее читайте здесь.

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Комментарии (5)

Dazdraperma
Тут вывод может быть только одним из двух: либо взрослые больше не достойны больничного лечения и их теперь тупо оставляют умирать дома, либо Омикрон для взрослых больше не опасен. Избирательный такой вирус, и последовательный. В первую волну атаковал 80+, потом 65+, затем 45, потом добрался до подростков, и вот теперь - дети. К счастью, удачно так совпадало, что под ту группу, которую собирался атаковать коварный модный вирус, талантливые функционеры уже выпускали вакцину. И так всех спасли. Есть истчо варианты?
LiChaBaTa
Минздрав признал, что не ведёт статистику смертности граждан, получивших так называемую прививку от коронавируса. Констатируют, что интересанты в то же время прилежно ведут подготовку к вакцинации детей по-прежнему непроверенным средством.
Alex000
Я так понимаю, пошла реклама новой жижи.
"Структуру изменила", ага.
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