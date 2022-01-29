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«Не умею играть на трубе». Шнуров прокомментировал «неправду» в клипе «Пока так»

Музыкант Сергей Шнуров после публикации «Фонтанки» признался, что «обманул своих слушателей и зрителей».

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В клипе «Пока так», посвященном плохой уборке Петербурга от снега и мусора, «есть неправда», — написал он в своем Instagram вечером 28 января.

«Дело в том, что я совсем не умею играть на трубе, а только делаю вид. Да и записал песню накануне съемок, а в кадре только открываю рот», — сообщил Шнуров. «Но это никак не отменяет [безобразия], творящегося в нашем городе», — заключил он.

Накануне «Фонтанка» опубликовала запись камеры видеонаблюдения, где видно, как участники съемок выгружают из машины пакеты и выстраивают из них композицию у мусорного бака. Тогда Сергей Шнуров не стал комментировать появление дополнительного мусора у контейнеров и его дальнейшую судьбу.

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Комментарии (14)

Opioman
Только появилось оправдание Беглову (мол декорации для Ленинграда готовил) и тут не проканало
polinmole
Странно, что журналисты Фонтанки не понимают, что такое искусство в принципе. Идите вон, на Пелевина в суд подайте, что вампиров не существует и он все врёт. Как-то не профессионально и выглядит, правда, проплаченным.
266115685
Держись Серега! Гавно пусть льётся, замазывая контрацептивов защищающих администрацию. Только дебил не понимает, что мусорная реформа завалена.
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