«Не умею играть на трубе». Шнуров прокомментировал «неправду» в клипе «Пока так»

В клипе «Пока так», посвященном плохой уборке Петербурга от снега и мусора, «есть неправда», — написал он в своем Instagram вечером 28 января.



«Дело в том, что я совсем не умею играть на трубе, а только делаю вид. Да и записал песню накануне съемок, а в кадре только открываю рот», — сообщил Шнуров. «Но это никак не отменяет [безобразия], творящегося в нашем городе», — заключил он.



Накануне «Фонтанка» опубликовала запись камеры видеонаблюдения, где видно, как участники съемок выгружают из машины пакеты и выстраивают из них композицию у мусорного бака. Тогда Сергей Шнуров не стал комментировать появление дополнительного мусора у контейнеров и его дальнейшую судьбу.

