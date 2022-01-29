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После пожара в Старом Петергофе возбуждено дело. Пожилого хозяина могли задушить

Уголовное дело об убийстве возбуждено после квартирного пожара в Старом Петергофе. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 29 января.

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Возгорание произошло в первом корпусе дома 3 на улице Чебышевской 20 декабря. В квартире сгорела кухня. После пожара был найден труп 75-летнего хозяина.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти пенсионера стало удушение. Возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство).

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