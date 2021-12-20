В ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании в Старом Петергофе на улице Чебышевской, дом 3, корпус 1 поступил в 22:04. На кухне на площади в шесть квадратных метров горела обстановка. Пожар ликвидировали силами трех единиц техники и 12 спасателей к 22:48, на месте возгорания нашли погибшего мужчину. Никаких подробностей в МЧС пока не приводят.
В Старом Петергофе после пожара на кухне нашли погибшего мужчину
Квартирный пожар в Петродворцовом районе Петербурга не обошелся без жертв. Об этом 20 декабря сообщили в ГУ МЧС по региону.
В ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании в Старом Петергофе на улице Чебышевской, дом 3, корпус 1 поступил в 22:04. На кухне на площади в шесть квадратных метров горела обстановка. Пожар ликвидировали силами трех единиц техники и 12 спасателей к 22:48, на месте возгорания нашли погибшего мужчину. Никаких подробностей в МЧС пока не приводят.