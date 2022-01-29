Просто так — не надо: 10 причин узнать о состоянии иммунитета по анализу крови

Иммунологическое обследование назначают, в том числе, при частых инфекциях и перед операциями Фото: Олег Каргаполов / 74.RU Поделиться Поделиться







За время пандемии все усвоили, что за иммунитет отвечают иммуноглобулины. Какие еще показатели крови могут сказать, всё ли у вас хорошо с иммунной защитой? Об этом рассказывают наши коллеги из «Доктор Питер».

Общий анализ — повод заподозрить Клинический анализ крови (КАК) и биохимия помогают оценить общее состояние здоровья и работу некоторых органов и систем и заподозрить возможные отклонения. Однако этих двух исследований недостаточно для оценки состояния иммунитета.

— В состав клинического анализа крови входит определение лейкоцитарной формулы — дифференциального подсчета процентного соотношения различных видов лейкоцитов (лимфоцитов, гранулоцитов, моноцитов). Если в лейкоцитарной формуле выявлены изменения, лечащий врач, скорее всего, назначит иммунологические тесты. Но судить о состоянии иммунитета только на основании полученных результатов КАК и биохимии крови не представляется возможным, — говорит врач-терапевт Екатерина Терентьева.



Екатерина Терентьева — врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро».

Иммунный статус — это совокупность количественных и функциональных показателей, отражающих состояние иммунной системы человека в данный момент времени. Для оценки этого статуса существует специальное лабораторное исследование — иммунограмма. Она позволяет оценить состояние иммунитета, определить количество иммунных клеток, а также наличие антител.

По словам Екатерины Терентьевой, тесты для оценки состояния иммунитета — не скрининговые. У них есть целый ряд показаний, поэтому такие анализы должен назначать врач-иммунолог.

10 причин для назначения иммунологического обследования:

При повторяющихся инфекциях, инфекционных заболеваниях с хроническим и затяжным течением. При подозрении на генетически обусловленный (врожденный) или приобретенный иммунодефицит. При подозрении на аутоиммунные заболевания. При аллергических реакциях. При подозрении на синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). При онкологических заболеваниях. При обследовании пациентов до и после трансплантации органов. При обследовании перед операциями. При тяжелом течении послеоперационного периода. Для контроля терапии цитостатиками (группа противоопухолевых препаратов, которые нарушают процессы роста, развития и механизмы деления всех клеток организма, включая злокачественные. — Прим. ред.), иммунодепрессантами и иммуномодуляторами.

Что чаще всего исследуют с помощью иммунограммы:

субпопуляции лимфоцитов — белых кровяных телец, которые распознают чужеродные структуры (антигены), вырабатывают антитела и регулируют интенсивность иммунных процессов;

— белых кровяных телец, которые распознают чужеродные структуры (антигены), вырабатывают антитела и регулируют интенсивность иммунных процессов; иммуноглобулины — антитела, которые нейтрализуют инфекционные возбудители и токсины;

— антитела, которые нейтрализуют инфекционные возбудители и токсины; иммуноглобулины класса A (IgA) обеспечивают местный иммунитет;

(IgA) обеспечивают местный иммунитет; иммуноглобулины класса M (IgM) активно вырабатываются при первичной защитной реакции организма;

(IgM) активно вырабатываются при первичной защитной реакции организма; иммуноглобулины класса G (IgG) вырабатываются в ответ на проникновение в организм инфекции и отвечают за длительный иммунитет;

(IgG) вырабатываются в ответ на проникновение в организм инфекции и отвечают за длительный иммунитет; иммуноглобулины классов Е и D вырабатываются в ответ на паразитарную инфекцию или при аллергии. Результаты иммунологического исследования интерпретирует врач-иммунолог в комплексе с симптомами и историей болезни конкретного пациента.

— При оценке иммунного статуса результаты оценивают с позиции происхождения и стадии патологического процесса, сопутствующих заболеваний, приема лекарственных препаратов и так далее. Большее внимание уделяют значительным (свыше 20% от нормы) отклонениям. Меньшие изменения могут быть вызваны случайными факторами: диетой, стрессом, физическими и эмоциональными нагрузками, индивидуальными особенностями организма. При этом важны не только абсолютные значения отдельных показателей, но также их соотношение и динамика, — пояснила эксперт.



Как проверить иммунитет взрослого к «детским» инфекциям

Традиционно к «детским» инфекциям относят краснуху, корь, ветряную оспу, коклюш. Ими болеют в основном дети. Взрослые, если заболевают, переносят эти заболевания намного тяжелее и с более серьезными последствиями. И даже если человек в детстве прошел полный курс положенных прививок, со временем защитный эффект всё же может ослабеть или вовсе закончиться.

— Чтобы знать наверняка состояние своего иммунитета, проводится анализ крови на антитела к разным видам возбудителей «детских» инфекций. Исследование может назначить врач как детям, так и взрослым — в случаях, когда нет сведений о проведенной вакцинации и перенесенных ранее инфекционных заболеваниях, — добавила Екатерина Терентьева.

Кстати

Пандемия коронавируса «вытеснила» некоторые инфекционные заболевания. Например, в Петербурге с мая 2020 года минимум в течение полутора лет не зафиксировали ни одного случая кори, хотя еще несколько лет назад в городе был резкий подъем заболеваемости — только за 2019 год зарегистрировали около сотни случаев. В мире заболеваемость тоже росла.



Эта инфекция считается очень заразной: если человек ею никогда не болел и не был привит, при контакте с заболевшим заражение происходит в 99% случаев. Когда врачи подозревают у кого-то из жильцов дома корь, на карантин и медицинское наблюдение отправляют целыми подъездами. Также медики приглашают всех жильцов сделать бесплатную прививку, а если вы сомневаетесь, делали ее или нет, то просят представить результаты серологического исследования крови для подтверждения защитного титра антител к вирусу кори.

