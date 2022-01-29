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Гинцбург объяснил, с чем связано появление нового коронавируса NeoCov в ЮАР

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Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что появление нового коронавируса NeoCov в ЮАР связано с постоянной мутацией вирусов. При этом их выявление во многом зависит от тщательности работ ученых, передает ТАСС.

«В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2–4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите», — сказал он 29 января.

Ранее ученые из Китая выяснили, что коронавирус NeoCov является близким родственником возбудителя ближневосточной лихорадки MERS, который способен проникать в клетки почти так же, как и SARS-CoV-2.

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Комментарии (1)

Денеб
".....заявил, что появление нового коронавируса NeoCov в ЮАР связано с постоянной мутацией вирусов." - Ну да... Кроме Гинцбурга никто об этом и не догадывался....
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