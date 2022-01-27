Китайские ученые заявили об обнаружении нового коронавируса у летучих мышей

Ученые из Китая сообщили, что выявленный в Африке коронавирус NeoCoV имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2 и потенциально может нести опасность для человека, сообщает 27 января РБК со ссылкой на исследование.



Новый коронавирус по своим свойствам ближе к MERS-CoV, который в 2010-х вызвал вспышку ближневосточного респираторного синдрома. NeoCoV может мутировать, после чего проникать в организм человека. NeoCoV может применить для этого рецептор АСЕ2, который использует и вызвавший пандемию SARS-CoV-2.

