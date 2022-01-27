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Китайские ученые заявили об обнаружении нового коронавируса у летучих мышей

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Ученые из Китая сообщили, что выявленный в Африке коронавирус NeoCoV имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2 и потенциально может нести опасность для человека, сообщает 27 января РБК со ссылкой на исследование.

Новый коронавирус по своим свойствам ближе к MERS-CoV, который в 2010-х вызвал вспышку ближневосточного респираторного синдрома. NeoCoV может мутировать, после чего проникать в организм человека. NeoCoV может применить для этого рецептор АСЕ2, который использует и вызвавший пандемию SARS-CoV-2.

Китайские ученые заявили о необходимости изучать новый коронавирус.

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Комментарии (9)

265056402
что-то увлеклись. Больше гадостей в природе нет. Если 2л водки выпить, сдохнешь, и короновирус не нужен
AKo
отстаньте уже от летучих мышей и хватит разрабатывать всякую заразу в лабораториях...
solary
пора наконец расследовать деятельность этих, так называемых, ученых. не в состоянии соблюдать безопасность в своих лаборатория - изучайте свои китайские иероглифы,а к вирусам -не суйтесь.
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