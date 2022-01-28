Главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал про отличительную особенность новой волны коронавируса, вызванной штаммом «омикрон».

По его словам, новая волна пандемии коронавируса отличается нагрузкой на первичное амбулаторное звено. «Относительно легкое течение заболевания, госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов», — написал врач в своем телеграм-канале 28 января.



Проценко добавил, что в настоящее время внимание уделяется именно перезагрузке первичного звена.

