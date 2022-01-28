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Проценко рассказал про отличительную особенность новой волны коронавируса

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Главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал про отличительную особенность новой волны коронавируса, вызванной штаммом «омикрон».

По его словам, новая волна пандемии коронавируса отличается нагрузкой на первичное амбулаторное звено. «Относительно легкое течение заболевания, госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов», — написал врач в своем телеграм-канале 28 января.

Проценко добавил, что в настоящее время внимание уделяется именно перезагрузке первичного звена.

Читатели нашего издания жалуются, что в последнее время дозвониться до поликлиники практически невозможно. Чиновники обещают, что система заработает через неделю. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

teodor
Опять этот недоврач
xepnuminu
только арбидол спасёт популяцию!
Piter Russo
Особенности волны такие - что первичное звено опять не готово и пошло на больничный как весной 2020..
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