Девять дней спустя. Стало известно, как спасатели искали утонувшую в купели на реке Оредеж

Как сообщает 47news 28 января, 19 января женщина приехала с мужем и двумя детьми в дом хорошего знакомого. Сама семья зарегистрирована в Кудрово. Купель рубила вся компания, в том числе и хозяин дома. Сейчас, отметили в следствии, опросить его не получится — мужчина находится в реанимации с коронавирусом.

Прорубь была сделана без учета правил безопасности. Так, у места погружения должны быть перила с трех сторон и ограждение подо льдом — с четырех, чтобы человека не унесло течением. Кроме того, необходимо наличие двух спусков с лестницами — заход с одной стороны и выход с другой. Дно должно быть пологим, а в ночное время требуется хорошее освещение. Вдобавок, рядом с купелью оборудуют пост со снаряжением, обязательны также два аттестованных спасателя, которые смогут оказать помощь при случае. Ничего из этого списка не было.

После несчастного случая почти десять дней поиски вели поисково-спасательные отряды Шлиссельбурга, Тосно и Новой Ладоги, а также водолазная служба «Восвод», поисковики «Лизы Алерт» и волонтеры водолазной группы «ДобротворецЪ» из Москвы. Работали 98 человек и 46 единиц техники, которые изучили 6,5 квадратных километра дна и погружались в воду десятки раз.

Водолазы из столицы с 24 января провели на реке Оредеж два дня. В течение этого периода они обследовали 600 метров дна при помощи подводных роботов и инфракрасных камер.