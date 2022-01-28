Spotify теряет клиентов после скандала с Нилом Янгом, Apple Music объявил себя его «домом»

Конфликт между музыкальным сервисом Spotify и музыкантом Нилом Янгом, в результате которого по требованию артиста площадка удалила его записи, вышел на новый виток. Как сообщило издание Popculture, пользователи Spotify массово отказываются от подписки. Некоторые блогеры уверяют, что число жалоб столь велико, что у сервиса какое-то время не работала служба поддержки.



В то же время конкуренты — Apple Music — по наблюдению The Verge, напротив, всячески стали обыгрывать внезапно подкинутый козырь, подавая себя как «дом Нила Янга» — коллекция записей легендарного артиста даже получила название We Love Neil («Мы любим Нила»).

