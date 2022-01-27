Музыку Нила Янга удаляют со Spotify из-за эфира телеведущего-антиваксера

На Spotify удаляют музыку Нила Янга со своей платформы. Об этом 26 января сообщили в издании Forbes со ссылкой на Wall Street Journal. Так мировой стриминг выполняет условия ультиматума, который поставил музыкант.
Нил Янг предложил Spotify выбрать между его творчеством и популярным подкастом стендап-комика и телеведущего Джо Рогана, также размещенным на международном стриминге. По мнению музыканта, в своем подкасте Роган позволял себе скептические замечания по поводу вакцинации и «распространение ложной информации о вакцинах». Прослушав передачу Рогана, Нил Янг написал открытое письмо своему лейблу, в котором потребовал убрать все свои альбомы со стриминга, если там останется подкаст Рогана. «У них может быть или Роган или Янг», — заявил он.
Тогда Spotify приняли решение удалить музыку канадского певца со своих хранилищ. У рокера было 2,6 миллиона подписчиков и более шести миллионов ежемесячных слушателей на платформе, сообщает Lenta.ru.
Представитель Spotify прокомментировал произошедшее WSJ: «Мы сожалеем о решении Нила удалить свою музыку из Spotify и надеемся вскоре снова поприветствовать его».
Ранее РБК сообщал, что Spotify заплатил Джо Рогану 100 миллионов долларов за право эксклюзивного распространения его подкаста The Joe Rogan Experience на своей площадке.