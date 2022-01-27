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Музыку Нила Янга удаляют со Spotify из-за эфира телеведущего-антиваксера

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На Spotify удаляют музыку Нила Янга со своей платформы. Об этом 26 января сообщили в издании Forbes со ссылкой на Wall Street Journal. Так мировой стриминг выполняет условия ультиматума, который поставил музыкант.

Нил Янг предложил Spotify выбрать между его творчеством и популярным подкастом стендап-комика и телеведущего Джо Рогана, также размещенным на международном стриминге. По мнению музыканта, в своем подкасте Роган позволял себе скептические замечания по поводу вакцинации и «распространение ложной информации о вакцинах». Прослушав передачу Рогана, Нил Янг написал открытое письмо своему лейблу, в котором потребовал убрать все свои альбомы со стриминга, если там останется подкаст Рогана. «У них может быть или Роган или Янг», — заявил он.

Тогда Spotify приняли решение удалить музыку канадского певца со своих хранилищ. У рокера было 2,6 миллиона подписчиков и более шести миллионов ежемесячных слушателей на платформе, сообщает Lenta.ru.

Представитель Spotify прокомментировал произошедшее WSJ: «Мы сожалеем о решении Нила удалить свою музыку из Spotify и надеемся вскоре снова поприветствовать его».

Ранее РБК сообщал, что Spotify заплатил Джо Рогану 100 миллионов долларов за право эксклюзивного распространения его подкаста The Joe Rogan Experience на своей площадке.

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Комментарии (7)

vader
Особенно трогательно все это наблюдать со стороны бывших бунтарей-хиппи. Типа свободная любовь, flower power и все такое. А превратились они в обрюзгших, замкнутых и дрожащих от страха стариков. Не все, конечно. Сложно было бы представить, скажем, Лемми, борющегося с антиваксерами. Да только нет уже настоящих Людей, остались людишки...
zlopopik
Дурашка музыкант надумал поднабрать очков на ваксерской теме, но просчитался. После омикрона вакцинация будет казаться еще более бессмысленной.
виннопухх
Молодец! По уму за антиваксерские высказывания нужно наказывать на законодательном уровне.
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