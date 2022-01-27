Музыку Нила Янга удаляют со Spotify из-за эфира телеведущего-антиваксера

На Spotify удаляют музыку Нила Янга со своей платформы. Об этом 26 января сообщили в издании Forbes со ссылкой на Wall Street Journal. Так мировой стриминг выполняет условия ультиматума, который поставил музыкант.



Нил Янг предложил Spotify выбрать между его творчеством и популярным подкастом стендап-комика и телеведущего Джо Рогана, также размещенным на международном стриминге. По мнению музыканта, в своем подкасте Роган позволял себе скептические замечания по поводу вакцинации и «распространение ложной информации о вакцинах». Прослушав передачу Рогана, Нил Янг написал открытое письмо своему лейблу, в котором потребовал убрать все свои альбомы со стриминга, если там останется подкаст Рогана. «У них может быть или Роган или Янг», — заявил он.

