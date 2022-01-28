Александра Коновалова доставили в СК. Следующая остановка — суд

Машина полиции подъехала к главному входу управления на Московском проспекте, 81. Александр Коновалов на секунду показался в окне. Но, видимо, заметив камеры, полицейские включили аварийку и сдали задним ходом, заехав в трамвайный парк и закрыв за собой ворота.
Предположительно, после беседы со следствием Александра Коновалова доставят в Октябрьский суд для избрания меры пресечения.
автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Ранее стало известно, что утром 28 января полиция нагрянула с обысками в дом идеолога QR-сопротивления Александра Коновалова во Всеволожском районе, его офис на улице Рылеева в центре Петербурга и в отдел полиции Адмиралтейского района. По версии следствия, предприниматель передал 50 тысяч, полученные от управляющего заведением на Вознесенском проспекте, за то, чтобы договориться о возвращении кальянов и табачных изделий неустановленным сотрудникам УМВД Адмиралтейского района.