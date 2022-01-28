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Александра Коновалова доставили в СК. Следующая остановка — суд

Лидера QR-сопротивления Александра Коновалова доставили в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Петербургу, передает корреспондент «Фонтанки» 28 января. До этого в доме предпринимателя почти 12 часов шли обыски.

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Машина полиции подъехала к главному входу управления на Московском проспекте, 81. Александр Коновалов на секунду показался в окне. Но, видимо, заметив камеры, полицейские включили аварийку и сдали задним ходом, заехав в трамвайный парк и закрыв за собой ворота.

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Предположительно, после беседы со следствием Александра Коновалова доставят в Октябрьский суд для избрания меры пресечения.

автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Ранее стало известно, что утром 28 января полиция нагрянула с обысками в дом идеолога QR-сопротивления Александра Коновалова во Всеволожском районе, его офис на улице Рылеева в центре Петербурга и в отдел полиции Адмиралтейского района. По версии следствия, предприниматель передал 50 тысяч, полученные от управляющего заведением на Вознесенском проспекте, за то, чтобы договориться о возвращении кальянов и табачных изделий неустановленным сотрудникам УМВД Адмиралтейского района.

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Комментарии (22)

SSGHQ
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Slavik191079
Ну и клоунада.Это конечно пипец
199236788
Подробности в студию! Бутылки, стволы, швабры? Мож сдаст, чертяка, подельников всех?!
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