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Росгвардия и полиция покидают улицу Рубинштейна. Наказанные бары снимают печати

Посты Росгвардии и полиции исчезают с улицы Рубинштейна, где прежде охраняли опечатанные бары участников QR-сопротивления. Как передает корреспондент «Фонтанки» вечером 28 января, на главной барной магистрали города по-прежнему припаркованы автомобили правоохранительных органов. Но их сотрудники больше не дежурят у входа в заведения.

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Печать

Часть баров, например Vice city, Noir, «Угрюмочная», все ещё опечатаны. С Poison и Barbie bar печати исчезли. Соседи последнего рассказали, что видели, как туда зашли бармен и зазывала, забрали пакет и ушли. После этого пришли четыре росгвардейца, постучали в дверь, постояли и ретировались.

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Единственный пост, который увидел корреспондент «Фонтанки», остался у бара Commode, там сотрудник полиции по-прежнему дежурит, но находится внутри парадной. Вопрос об исчезновении коллег по другим адресам он переадресовал в пресс-службу ГУ МВД.

UPD: Местные жители уточняют, что вечером 28 января бойцы Росгвардии вернули сорванные пломбы на двери Barbie bar.

Ранее стало известно, что утром 28 января полиция нагрянула с обысками в дом идеолога QR-сопротивления Александра Коновалова во Всеволожском районе, его офис на улице Рылеева в центре Петербурга и в отдел полиции Адмиралтейского района. По версии следствия, предприниматель передал 50 тысяч, полученные от управляющего заведением на Вознесенском проспекте, за то, чтобы договориться о возвращении кальянов и табачных изделий неустановленным сотрудникам УМВД Адмиралтейского района.

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Комментарии (5)

260928241
Рыцарь предупредил нас, что Грааль нельзя выносить, за пределы печати.
LiChaBaTa
Поехал на Рубинштейна отмечать победу здравого смысла.
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