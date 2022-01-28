Росгвардия и полиция покидают улицу Рубинштейна. Наказанные бары снимают печати

Часть баров, например Vice city, Noir, «Угрюмочная», все ещё опечатаны. С Poison и Barbie bar печати исчезли. Соседи последнего рассказали, что видели, как туда зашли бармен и зазывала, забрали пакет и ушли. После этого пришли четыре росгвардейца, постучали в дверь, постояли и ретировались.
Единственный пост, который увидел корреспондент «Фонтанки», остался у бара Commode, там сотрудник полиции по-прежнему дежурит, но находится внутри парадной. Вопрос об исчезновении коллег по другим адресам он переадресовал в пресс-службу ГУ МВД.
UPD: Местные жители уточняют, что вечером 28 января бойцы Росгвардии вернули сорванные пломбы на двери Barbie bar.
Ранее стало известно, что утром 28 января полиция нагрянула с обысками в дом идеолога QR-сопротивления Александра Коновалова во Всеволожском районе, его офис на улице Рылеева в центре Петербурга и в отдел полиции Адмиралтейского района. По версии следствия, предприниматель передал 50 тысяч, полученные от управляющего заведением на Вознесенском проспекте, за то, чтобы договориться о возвращении кальянов и табачных изделий неустановленным сотрудникам УМВД Адмиралтейского района.