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«Лисичку, конечно, жалко, но...» В комитете по благоустройству Петербурга рассказали, почему у неравнодушной горожанки отказались принимать труп животного

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В комитете по благоустройству Петербурга ответили, почему у горожанки, подобравшей мертвую лису с дороги, не смогли принять труп. По словам чиновников, не исключен риск «нецелевого использования денег для подрядчика».

«Нельзя просто так подъехать, вынуть труп из багажника и попросить его увезти. Мы ведь не знаем предыстории. Как умер этот зверек? Своей ли смертью или нет? Тут возникает масса правовых вопросов к заявителю», — сообщили в ведомстве 28 января.

Как отметили чиновники, большое количество людей нередко звонит им с просьбой увезти умерших домашних питомцев, однако устраивать похороны за счет государства не разрешено. В комитете призвали обращаться с этой целью в специальные коммерческие службы.

«Лисичку, конечно, жалко, но комитет по благоустройству призывает самостоятельно не трогать умерших, а тем более живых диких животных. Они могут быть опасны и заразны», — добавили там.

«Фонтанка» писала, что около Киновеевского кладбища в Петербурге автомобиль сбил лиса. Неравнодушная горожанка подобрала его и погрузила в багажник машины. Позже она обратилась в комитет по благоустройству, в полномочиях которого есть статья на сбор трупов животных на территории общего пользования. Принимать труп от женщины работники ведомства отказались, предложив ей оставить его на улице, а позже перезвонить и назвать адрес. Из-за этого местная жительница приняла решение заплатить ветклинике за кремацию самостоятельно.

Ранее на льду Невы у Петропавловской крепости заметили пару лисиц. Вполне вероятно, погибшая — одна из них.

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Комментарии (2)

172185222
Эта сфера деятельности вообще хромает на обе ноги. Горветстанция может только принять на общую кремацию, индивидуальная лишь у коммерсантов и стоит в районе 10 т.р.
Москва 2041
А в Европе - штраф нехилый даже за сбитого ежика.
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