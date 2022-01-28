«Лисичку, конечно, жалко, но...» В комитете по благоустройству Петербурга рассказали, почему у неравнодушной горожанки отказались принимать труп животного

В комитете по благоустройству Петербурга ответили, почему у горожанки, подобравшей мертвую лису с дороги, не смогли принять труп. По словам чиновников, не исключен риск «нецелевого использования денег для подрядчика».
«Нельзя просто так подъехать, вынуть труп из багажника и попросить его увезти. Мы ведь не знаем предыстории. Как умер этот зверек? Своей ли смертью или нет? Тут возникает масса правовых вопросов к заявителю», — сообщили в ведомстве 28 января.
Как отметили чиновники, большое количество людей нередко звонит им с просьбой увезти умерших домашних питомцев, однако устраивать похороны за счет государства не разрешено. В комитете призвали обращаться с этой целью в специальные коммерческие службы.
«Лисичку, конечно, жалко, но комитет по благоустройству призывает самостоятельно не трогать умерших, а тем более живых диких животных. Они могут быть опасны и заразны», — добавили там.
«Фонтанка» писала, что около Киновеевского кладбища в Петербурге автомобиль сбил лиса. Неравнодушная горожанка подобрала его и погрузила в багажник машины. Позже она обратилась в комитет по благоустройству, в полномочиях которого есть статья на сбор трупов животных на территории общего пользования. Принимать труп от женщины работники ведомства отказались, предложив ей оставить его на улице, а позже перезвонить и назвать адрес. Из-за этого местная жительница приняла решение заплатить ветклинике за кремацию самостоятельно.
Ранее на льду Невы у Петропавловской крепости заметили пару лисиц. Вполне вероятно, погибшая — одна из них.