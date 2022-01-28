На Кондратьевском под колесами машины внезапно кончилась дорога

На Кондратьевском проспекте, после пересечения с улицей Ватутина, легковой автомобиль левыми колесами свалился в яму, сообщает в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидец Виктор. На фото видно, что на участке ведутся дорожные работы и снята часть дорожного полотна. Зона работ огорожена бонами, установлен предупреждающий о повороте дорожный знак.
В настоящее время на Кондратьевском проспекте ремонтируют трамвайные пути. С 14 января и до 28 февраля там перекрыто движение в направлении от Минеральной улицы до Арсенальной улицы.