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На Кондратьевском под колесами машины внезапно кончилась дорога

Невнимательный водитель угодил в ловушку в Калининском районе Петербурга вечером 28 января. Попытка проехать вне общего потока в зоне дорожных работ закончилась провалом во всех смыслах.

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На Кондратьевском проспекте, после пересечения с улицей Ватутина, легковой автомобиль левыми колесами свалился в яму, сообщает в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидец Виктор. На фото видно, что на участке ведутся дорожные работы и снята часть дорожного полотна. Зона работ огорожена бонами, установлен предупреждающий о повороте дорожный знак.

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В настоящее время на Кондратьевском проспекте ремонтируют трамвайные пути. С 14 января и до 28 февраля там перекрыто движение в направлении от Минеральной улицы до Арсенальной улицы.

Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

Avs7153
Кондратьевский проспект - бессмысленный и беспощадный!
sergeant-1
Карма обочечника?
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