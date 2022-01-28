Фундамент Благовещенской церкви получил статус памятника. От глаз его скрывает площадь Труда

В сентябре 2021 года археологи экспедиции Института истории материальной культуры РАН провели разведку, в ходе которой удалось выявить объект. Специалисты с помощью шурфа зафиксировали фрагмент северо-западной стены — там, где она сворачивает в алтарную часть, юго-восточный угол церкви, часть южной стены с мощением и основанием для крылечка, часть стены и крыльца у центрального входа. Во время работ археологи собрали коллекцию находок: медную оплетку для провода, медную профитку от подсвечника (в эту часть стекает воск свечи) из медного сплава, фрагменты красноглиняного кирпича с клеймом.

Трехапостольная церковь в русско-византийском стиле была заложена в 1844 году по проекту архитектора Константина Тона. На этой церемонии присутствовал лично император Николай I, он же в основном и финансировал строительство. В 1928 году храм закрыли, а весной — летом 1929 года здание снесли как «мешавшее трамвайному движению».



В ноябре 2021 года на площади Труда торжественно установили закладной камень для будущего памятника адмиралу Федору Ушакову. Вместе с постаментом он будет возвышаться на 7,84 метра. Высота скульптуры — 3,65 метра.



Эскиз памятника впервые рассматривали на Градостроительном совете еще в 2019 году. Тогда, в частности, обсуждалось, что монумент близко соседствует с криптой Благовещенской церкви. Это здание, согласно городскому закону № 820–7 об объединенных охранных зонах, — в числе утраченных доминант, которые рекомендованы к восстановлению. Закон не обязывает, а только рекомендует восстановить церковь. Как пояснил «Фонтанке» председатель КГИОП Сергей Макаров, режим придуман для того, чтобы восстанавливать снесенные здания, которые по своим параметрам не соответствуют нынешним режимам зон в 820-м законе.

