Рейс «Победы» из Петербурга во Владикавказ сел в столице по большой нужде. В самолете отказали туалеты

Из Пулково самолет вылетел в 11:12 28 января, но до Владикавказа так и не долетел.



«Командир сообщил, что после вылета из Санкт-Петербурга нарушилась работоспособность всех туалетов одновременно. Поскольку техническая база у нас во Внуково (во Владикавказе нет наших техников), он принял решение совершить промежуточную посадку во Внуково и оперативно заменить ВС», — рассказали в пресс-службе «Победы».



Сейчас, по информации авиакомпании, воздушное судно уже заменено, самолет скоро вылетит во Владикавказ.

