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Рейс «Победы» из Петербурга во Владикавказ сел в столице по большой нужде. В самолете отказали туалеты

Пассажиры рейса «Победы», следующего из Петербурга во Владикавказ, на некоторое время оказались отрезаны от туалетов. Самолет совершил промежуточную посадку во Внуково из-за вышедших из строя кабинок.

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Из Пулково самолет вылетел в 11:12 28 января, но до Владикавказа так и не долетел.

«Командир сообщил, что после вылета из Санкт-Петербурга нарушилась работоспособность всех туалетов одновременно. Поскольку техническая база у нас во Внуково (во Владикавказе нет наших техников), он принял решение совершить промежуточную посадку во Внуково и оперативно заменить ВС», — рассказали в пресс-службе «Победы».

Сейчас, по информации авиакомпании, воздушное судно уже заменено, самолет скоро вылетит во Владикавказ.

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Комментарии (8)

260657101
Самолет сухой?
_13
Сначала летели во Владикавказ, а потом вдруг «самолет скоро вылетит во Владивосток».
Что, покакали и решили поменять Владикавказ на Владивосток?
Вообще, конечно, днище полное. И «Победа» и редактор статьи.
266410437
как же кого то пробрало то, что все толчки заполонил.
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