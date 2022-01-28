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«Омикрон» подтвержден почти у 4 тысяч петербуржцев, за сутки — 435 новых больных

По состоянию на 28 января новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «омикрон», официально подтверждена у 3947 жителей Петербурга, в том числе у 103 человек, прибывших в Россию из-за границы, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В числе заболевших новой вариацией COVID-19 42 студента, 18 туристов и 43 жителя города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия, Турция, Швейцария), уточнили в ведомстве.

За последние сутки по результатам лабораторного исследования биологического материала штамм «омикрон» обнаружен у 435 человек.

Ранее «Фонтанка» писала, что новая волна коронавируса продолжает нагружать систему здравоохранения Петербурга — число пациентов на амбулаторном лечении приближается к 80 тысячам.

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