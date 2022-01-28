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В 2022 году отремонтируют Киевское шоссе. Движение по трассе на это время ограничат

В 2022 году петербургскому участку Киевского шоссе предстоит ремонт, из-за чего движение по магистрали будет ограничено. Об этом 28 января сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

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Ремонт предстоит участку длиной почти 9 км от границы с Ленобластью (в районе деревни Дони) до пересечения с Волхонским шоссе. Стоимость работ составит 465,7 млн рублей, точные сроки ремонта будут известны позднее.

Киевское шоссе — одна из магистралей, включенных в адресный перечень в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в нем 80 километров дорог по 46 адресам. Петербург на ремонт выделил 9 млрд рублей, еще миллиард дал федеральный центр.

Из крупных магистралей в списке проспекты Большевиков, Дальневосточный, Шафировский, улицы Маршала Казакова и Маршала Захарова. В прошлом году в рамках программы отремонтировали участок Пулковского шоссе от Волхонского до Петербургского шоссе.

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Комментарии (3)

52525252
Не ремонтировать,а расширять. Сейчас движение по одной полосе в каждую сторону. А еще начнут ограничивать. Где можно ограничивать когда и так не развернуться.
Piter Russo
Может его по шире его сделать.. на четыре танковых колонны?
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