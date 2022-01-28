В 2022 году отремонтируют Киевское шоссе. Движение по трассе на это время ограничат

Ремонт предстоит участку длиной почти 9 км от границы с Ленобластью (в районе деревни Дони) до пересечения с Волхонским шоссе. Стоимость работ составит 465,7 млн рублей, точные сроки ремонта будут известны позднее.



Киевское шоссе — одна из магистралей, включенных в адресный перечень в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в нем 80 километров дорог по 46 адресам. Петербург на ремонт выделил 9 млрд рублей, еще миллиард дал федеральный центр.



Из крупных магистралей в списке проспекты Большевиков, Дальневосточный, Шафировский, улицы Маршала Казакова и Маршала Захарова. В прошлом году в рамках программы отремонтировали участок Пулковского шоссе от Волхонского до Петербургского шоссе.

