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Президент Гвинеи потребовал от футбольной сборной вернуть деньги после вылета из Кубка Африки

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За свой вылет из Кубка Африки сборной Гвинеи по футболу придется заплатить государству. Как написал в своем твиттере местный журналист Саддик Адамс, таким было изначальное условие полковника Мамади Думбуи — временного президента страны после военного переворота.

Он принял национальную команду перед поездкой на турнир. В окружении военных с автоматами Думбуя поставил футболистам ультиматум: победа в Кубке Африки (при этом Гвинея никогда не побеждала в турнире) или возврат денег, вложенных в футболистов.

Гвинейцы вылетели в 1/8 финала, проиграв Гамбии. Несмотря на свое требование, президент простил команду, но подчеркнул, что часть денег футболистам все-таки придется вернуть, так как средства были выделены на весь турнир, включая четвертьфинал, полуфинал и финал.

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Комментарии (7)

Resident_Ev1l
В 2010 сборную КНДР вообще расстрелять хотели после проигрыша, а тренера в трудовой лагерь отправили.
266410437
Там проще и быстрее нового президента выбрать, чем деньги которых уже давно нет возвращать.
Карабас Барабас
Идея здравая. Вот бы ещё главным тренером АкадЭмика назначить, играть он их конечно не научит но, бабки у всех выбьет.
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