Президент Гвинеи потребовал от футбольной сборной вернуть деньги после вылета из Кубка Африки

За свой вылет из Кубка Африки сборной Гвинеи по футболу придется заплатить государству. Как написал в своем твиттере местный журналист Саддик Адамс, таким было изначальное условие полковника Мамади Думбуи — временного президента страны после военного переворота.
Latest on Guinea 🇬🇳— Saddick Adams (@SaddickAdams) January 26, 2022
President Mamady Doumbouya has forgiven the team. Says his ultimatum was just to encourage them. He understands team building takes time.
BUT, the money given to the team covered QF, Semi-final and final games and that must be returned to the state coffers. pic.twitter.com/KCs5BcJuyE
Он принял национальную команду перед поездкой на турнир. В окружении военных с автоматами Думбуя поставил футболистам ультиматум: победа в Кубке Африки (при этом Гвинея никогда не побеждала в турнире) или возврат денег, вложенных в футболистов.
Гвинейцы вылетели в 1/8 финала, проиграв Гамбии. Несмотря на свое требование, президент простил команду, но подчеркнул, что часть денег футболистам все-таки придется вернуть, так как средства были выделены на весь турнир, включая четвертьфинал, полуфинал и финал.