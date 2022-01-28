«Фонтанка» показывает, что происходит у дома лидера QR-сопротивления Александра Коновалова, где идет обыск

Возле дома дежурит машина полиции. По словам невестки Александра Коновалова, некоторое время назад автомобиль уехал в неизвестном направлении, но потом вернулся.
предоставила Анжелика Гетше
Ранее стало известно, что утром 28 января полиция нагрянула с обысками в дом идеолога QR-сопротивления Александра Коновалова в коттеджном поселке «Белоостров» во Всеволожском районе и в его офис на улице Рылеева в центре Петербурга. По версии следствия, бизнесмен якобы причастен к посредничеству в даче взятки. Он, по предварительной информации, помогал управляющей антикафе Lounge Bar «Pacman» на Вознесенском проспекте. Предположительно Коновалов взял за это 50 тысяч рублей. По данным «Фонтанки», Александра Коновалова могут задержать на двое суток.