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«Фонтанка» показывает, что происходит у дома лидера QR-сопротивления Александра Коновалова, где идет обыск

Лидер-QR сопротивления Александр Коновалов продолжает оставаться в компании полиции в коттеджном поселке «Белоостров». Как рассказала «Фонтанке» днём 28 января его невестка Анжелика Гетше, следственные действия в доме предпринимателя длятся уже восемь часов. Внутри вместе с ним находятся мать, жена, дочь и младший сын. «Никого не впускают и никого не выпускают», — отметила Анжелика Гетше.

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Возле дома дежурит машина полиции. По словам невестки Александра Коновалова, некоторое время назад автомобиль уехал в неизвестном направлении, но потом вернулся.

предоставила Анжелика Гетше

Ранее стало известно, что утром 28 января полиция нагрянула с обысками в дом идеолога QR-сопротивления Александра Коновалова в коттеджном поселке «Белоостров» во Всеволожском районе и в его офис на улице Рылеева в центре Петербурга. По версии следствия, бизнесмен якобы причастен к посредничеству в даче взятки. Он, по предварительной информации, помогал управляющей антикафе Lounge Bar «Pacman» на Вознесенском проспекте. Предположительно Коновалов взял за это 50 тысяч рублей. По данным «Фонтанки», Александра Коновалова могут задержать на двое суток.

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Комментарии (11)

260730691
А там не хилые домики по 20 мультов стоят! Есть за что биться!
dedmoroz_5e4d8827384c2
главные улики, как обычно, в унитазе скрываются, а у некоторых даже в золотых унитазах

так что там с сантехникой у трояна?
П33/11-2
вот, оказывается, где живут "борцуны за Швободу". А я-то, грешный, всегда считал, что в таких посёлках обитают исключительно чиновники и бандиты.
(саркастичные смайлики-по вкусу)
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