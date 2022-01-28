«Фонтанка» показывает, что происходит у дома лидера QR-сопротивления Александра Коновалова, где идет обыск

Ранее стало известно, что утром 28 января полиция нагрянула с обысками в дом идеолога QR-сопротивления Александра Коновалова в коттеджном поселке «Белоостров» во Всеволожском районе и в его офис на улице Рылеева в центре Петербурга. По версии следствия, бизнесмен якобы причастен к посредничеству в даче взятки. Он, по предварительной информации, помогал управляющей антикафе Lounge Bar «Pacman» на Вознесенском проспекте. Предположительно Коновалов взял за это 50 тысяч рублей. По данным «Фонтанки», Александра Коновалова могут задержать на двое суток.

