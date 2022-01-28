Лукашенко заявил, что готов «уйти на покой», если этого захочет народ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов уйти со своего поста.



«Ни под кого Всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего президента. Примете решение – действующий президент пойдет на покой, все, он уже сделал свое дело. Сочтете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране – вы скажете», – заявил Лукашенко 28 января во время послания народу и парламенту (цитата по «Интерфаксу»).



По его словам, он «не забронзовел» за время пребывания на посту президента. Белорусский лидер заметил, что будущему главе государства будет сложнее, так как в новой Конституции не будет концентрации власти в одних руках.

