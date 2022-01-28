FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -9
78.95р88.47р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Жигули» разорвало на части в ДТП с фурой на Киевском шоссе

2
Печать
Фото: 47News
ПоделитьсяПоделиться

Серьезная авария с участием трех машин произошла на федеральной трассе Петербург — Псков в Гатчинском районе Ленобласти. Одному из участников потребовалась помощь медиков.

По предварительным данным, около девяти часов утра 28 января на 58-м километре автодороги Р-23 «Псков», у деревни Старые Черницы, лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате была задета еще одна легковая машина. На фото с места ДТП видно, что одной из легковушек — «Жигулям» — буквально оторвало переднюю часть.

В аварии пострадал один человек. Его передали медикам. Движение транспорта на участке было организовано в реверсивном режиме. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Этим утром массовое ДТП с грузовиками произошло и на трассе «Кола». Около 11 часов там столкнулись три фуры и две легковые машины. По предварительным данным, есть один погибший.

Фото: 47News

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

кто-то страшный
БМВ это диагноз.
266848500
Лоб в лоб с грузовиком, от машины осталась половина - и все живы? Да у водителя легковухи второй день рождения.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний