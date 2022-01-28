«Мы доведём расследование до конца». Лавров объяснил новые данные об убийстве российских журналистов в ЦАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД запросил у властей Центральноафриканской республики новые детали по убийству трёх российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в 2018 году. Об этом он сообщил в прямом эфире четырёх радиостанций 28 января.

Вопрос от лауреата Нобелевской премии, главреда «Новой Газеты» Дмитрия Муратова задал его коллега из «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Без дополнительных следственных и оперативных мероприятий новый посол России в ЦАР назвал убийц российских журналистов — группировку 3R (заявление нового посла РФ в ЦАР Александра Бикантова прозвучало 20 января. — Прим. ред.). МИД знает. Семьи потерпевших не знают. Одежду сожгли, как вещественные улики. Следственные действия не проводятся. МИД не выступает с заявлениями по поводу руководства ЦАР. Сергей Викторович, может быть, МИДу стоит активизировать свою работу?» — спросил Венедиктов.

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль Фото: скриншот YouTube Поделиться Поделиться







Сергей Лавров пообещал «довести расследование до конца», отметив, что журналисты сами пренебрегли своей безопасностью.

«Мы будем готовы всячески передавать информацию родным погибших журналистов. Насчёт того, кто это сделал, расследование ведут власти ЦАР. Я не хочу оправдывать этих убийц. Хочу только сказать, что журналисты не должны забывать про меры предосторожности. Если бы они, направившись в страну, где в общем-то был вооружённый конфликт внутренний, где была террористическая угроза, хотя бы поставили в известность МИД и наше посольство, по крайней мере шансы, что этой трагедии бы не произошло, были бы чуть выше. Тем более что они туда поехали, по сути дела, как туристы, не объявив цели своего приезда. Ещё раз повторю, это не оправдание. Но это серьёзно создаёт дополнительные риски для безопасности в подобных случаях… Мы уже запросили правительство ЦАР в очередной раз, когда появилась информация про группировку 3R. Мы доведём расследование до конца, настолько, насколько у нас хватит возможностей. Мы хотим добиться истины. Убедительно прошу коллег и друзей журналистов при посещении опасных точек… Ну, если вы не доверяете нам, конечно, я не могу вас заставить. Но уверяю, что ради вашей же безопасности ставьте нас в известность. Это поможет», — сказал Сергей Лавров.



Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в июле 2018 года в ЦАР во время подготовки документального фильма о работе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Африке. Журналисты работали в рамках проекта, связанного с Михаилом Ходорковским.

Бывший глава российской дипмиссии в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко говорил о том, что на журналистов напали «то ли криминальные элементы, то ли наемники». «Фонтанка» побывала на месте гибели коллег и увидела только хаос.