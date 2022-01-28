Пропавшего под Тверью семилетнего мальчика нашли в канализационном люке

Пропавший в тверском Торопце семилетний мальчик найден живым. Об этом 28 января сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова».



Максим пропал накануне вечером. Около 17:00 его отправили в магазин, домой он уже не вернулся. СК для ускорения поисков возбудил уголовное дело об убийстве.



Однако опасения не оправдались. Как сообщают телеграм-каналы, школьник по дороге домой провалился в открытый канализационный люк и просидел там до утра, ожидая помощи. В данный момент он находится в больнице, его осматривают врачи.

