FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -9
78.95р88.47р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Пропавшего под Тверью семилетнего мальчика нашли в канализационном люке

12
Печать

Пропавший в тверском Торопце семилетний мальчик найден живым. Об этом 28 января сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова».

Максим пропал накануне вечером. Около 17:00 его отправили в магазин, домой он уже не вернулся. СК для ускорения поисков возбудил уголовное дело об убийстве.

Однако опасения не оправдались. Как сообщают телеграм-каналы, школьник по дороге домой провалился в открытый канализационный люк и просидел там до утра, ожидая помощи. В данный момент он находится в больнице, его осматривают врачи.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Gilka
родители наверное чувствуют себя заново родившимися.
DEMOMON
Редакторы Фонтанки как всегда, в своём репертуаре - удаляют толковые комментарии.
-4°
В люк провалиться нельзя! Можно провалиться под люк или, в его отсутствие, в колодец!😡😡😡😡
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний